La settimana horror di Elly Schlein | è record assoluto | 4 suicidi politici in 7 giorni

(Di domenica 11 febbraio 2024) Unainfernale, per la "povera". Una disavventura dopo l'altra. O meglio, un clamoroso autogol dopo l'altro. A fare il punto sui setteda incubo della leader Pd è Daniele Capezzone. Si parte del sit-in alla Rai in concomitanza con il Festival di Sanremo, iniziativa fallita miseramente e per la qualeha dovuto ingoiare più di uno sfottò. E ancora, il giorno precedente al sit-in, l'ospitata a DiMartedì, dove è stata "infilzata" a ripetizione dal padrone di casa, Giovanni Floris. Quindi l'intervista al Foglio in cui ha parlato di... Sanremo, una sorta di auto-parodia. Ultimo episodio, il videomessaggio dellaai lavoratori dello stabilimento Stellantis di Pomigliano: ah, se ne è accorta soltanto adesso? E il Pd negli anni scorsi dove si trovava? ...