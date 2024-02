La scuola non cada nel ridicolo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 11 febbraio 2024) È vero: laitaliana ha completamente smarrito la propria autorità e abdicato alla propria funzione educativa per fare spazio al buonismo dilagante. Non c’è dubbio. E la crescita esponenziale di efferati episodi di violenza ai danni degli insegnanti ne è la prova inequivocabile. Altrettanto evidente è l’impellente necessità di fornire prontamente risposte adeguate tese a contrastare il verificarsi di ulteriori momenti di brutalità all’interno degli istituti e restituire dignità, prestigio e autorevolezza ai docenti. E anche questo è fuori discussione. Attenzione però a non perdere il senso della misura. Perché, se è sacrosanto rispondere con fermezza dinanzi alla violenza e all’ineducazione, è allo stesso modo doveroso che le risposte in questione siano sempre proporzionate e ragionevoli. Contrariamente, si potrebbe incorrere nel rischio di scadere nel ...