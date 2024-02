La scaletta di Domenica In

(Di domenica 11 febbraio 2024) Venier e Mannoia Il Festival di Sanremo 2024 rivive nella puntata odierna diIn. Di seguito la, salvo variazioni. Nel momento in cui scriviamo hanno già cantato Alfa, Emma, Ghali, Fiorella Mannoia e sono in ritardo di circa 20 minuti.In da Sanremo Alfa Emma Ghali Fiorella Mannoia *14.53 Diodato 15.03 Bertè 15.20 Gazzelle 15.28 Geolier 15.43 Il Volo Mango 15.58 Negramaro 16.09 Irama 16.19 Super ospite Cocciante 16.37 Milano Cortina 16.42 Annalisa 16.58 Dargen 17.20 Amoroso 17.32 Mahmood 17.41 Clara 17.53 Renga Nek 18.03 Big Mama 18.13 Maninni 18.20 La Sad 18.27 Villain 18.34 The Kolors 18.44 De Palma 18.52 Il Tre 18.59 Bnkr44 19.16 Santi Francesi 19.23 Sangiovanni 19.31 Mr Rain 19.39 Ricchi e Poveri

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 28 gennaio 2024 Torna oggi , 28 gennaio 2024 , Domenica In, la trasmissione della ... (tpi)

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 4 febbraio 2024 Torna oggi , 4 febbraio 2024 , Domenica In, la trasmissione della ... (tpi)

Domenica In Sanremo 2023, la scaletta : cantanti e ospiti della puntata speciale Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo ... (tpi)

Come da tradizione, la Mara tona sanremese si conclude con la puntata Speciale di Domenica In dedicata proprio al Festival. In diretta dal Teatro ... (ilfattoquotidiano)

La pioggia ha modificato di fatto la scaletta degli eventi organizzati per il Carnevale in centro storico e nelle Circoscrizioni ...Ecco la scaletta delle canzoni e tutti gli ospiti saliti sul palco durante l'halftime show di Usher al Super Bowl 2024 (video) ...Neppure quest'anno a Domenica IN post Sanremo c'è spazio per tutti i BIG del Festival: saltano 5 ospiti. Mara Venier non riesce a farli esibire tutti o sono andati via