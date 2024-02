La Robur all’assalto del Pontassieve Magrini | Attenzione e concentrazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tornerà a sedersi in panchina, questo pomeriggio, l’allenatore dellaLamberto(nella foto). La lunga squalifica (un mese) è terminata. "Sarà come un secondo esordio – sorride il mister –. Le sensazioni saranno le stesse, di fatto sono sempre stato in prossimità del campo, ma guidare la squadra dalla panchina, soprattutto per quanto riguarda i cambi, è sicuramente un vantaggio. Abbiamo comunque superato bene il momento, anche grazie a Voria che è un tecnico preparato e che vive con la squadra ogni seduta di allenamento: ha fatto molto bene".guarda allora al campo: questo pomeriggio al Berni arriverà l’ultima della classe, il. "Domenica scorsa, invece di stare in famiglia, sono andato a vederli – svela –: questo per dire quanto tenga alla partita, noi non molliamo nulla. Il ...