La rivoluzione dei droni Dottrina militare e nuove tecnologie viste da Borsari Cepa

(Di domenica 11 febbraio 2024) Negli scenari di crisi del mondo attuale, l’impiego deicontinua a crescere sempre di più. E questo incremento oggettivo rappresenta uno stimolo che le strutture politico-militari dei singoli attori internazionali non possono assolutamente ignorare. Federico, analista deled esperto in materia, ne ha parlato con Formiche.net. Quali sono i principali aspetti su cui si concentrano gli sforzi di ricerca e sviluppo nel mondo degli Uncrewed Aerial Systems (Uas)? Il trend che stiamo vedendo a livello globale è quello di una trasformazione deida semplici velivoli a pilotaggio remoto, de facto spostando il pilota dalla cabina di pilotaggio al centro di comando e controllo, in sistemi che possono fare tutto, o quasi, in modo autonomo. Da semplici velivoli pilotati da remoto a veri e propri computer ...