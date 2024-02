La risposta sull’Alzheimer è nel sangue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un semplice prelievo permetterà di accertare la malattia molto in anticipo rispetto a oggi (anche di 15 anni). Un passo avanti notevole perché la diagnosi precoce permetterà interventi e terapie prima che si manifestino i sintomi. L’aspettativa è quella di rallentare in modo rilevante il declino cognitivo. E' difficile sottostimare la notizia che un nuovo test basato su un esame delpotrebbe diagnosticare il morbo di Alzheimer senza ricorrere a esami complessi come la puntura lombare. Con un semplice prelievo, esami radiologici e test psicometrici sarà più semplice, rapido ed economico giungere alla diagnosi. Potremo accorgerci per tempo di una malattia che è una priorità mondiale. Secondo l’Associazione italiana malattia di alzheimer, ogni anno vengono diagnosticati 150 mila nuovi casi. Il numero totale di malati si aggira sui 600 mila, con tre milioni di ...