La protesta dei trattori si spacca | i duri sfidano il governo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ifissano un nuovo appuntamento: giovedì alle 15 a Circo Massimo. Un sit-in lanciato dai manifestanti che fanno capo ai Comitati riuniti agricoli (Cra) Agricoltori traditi. In Italia prorogata l'esenzione Irpef per tutto il 2024, in Europa slitta il regolamento sui pesticidi dopo che è stata sospesa la regola che prevede che per accedere agli aiuti di settore debbano lasciare delle quote di terreni a riposo. Nonostante le repentine «vittorie» macinate gli agricoltori non mollano la presa e rilanciano. Il leader di Cra Danilo Calvani chiama tutti a raccolta: «Invito tutte le categorie, agricoltori, artigiani, commercianti, consumatori, cittadini: questa è la manifestazione di tutti». E ancora «italiani ora tocca a noi diamo una prova di forza civile, senza violenza e legale. È la prima manifestazione, ma ce ne saranno altre ad oltranza». Secondo Calvani saranno ...