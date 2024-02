La protesta dei trattori non si placa | gli agricoltori in presidio aspettano provvedimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Arezzo, 11 febbraio 2024 – A Roma suie sulle tende, nell’area verde lungo via Nomentana, dove sono accampati gliinpiove a dirotto, mentre i manifestanti restano in attesa. "Dopo aver parlato con il ministro Lollobrigida aspettiamo i fatti" spiegano da Roma dove si trova anche Giorgio Ianunzio, partito da Cortona. L’incontro con i rappresentanti del Governo sembra aver aperto uno spiraglio che a quanto pare potrebbe aver spaccato il fronte della. C’è chi vorrebbe interrompere la manifestazione - come riportano varie agenzie - dopo essere stato ascoltato, mentre c’è chi attende adesso di vedere i fatti seguire alle parole. Ecco spiegato perché ila ridosso della capitale non registra una smobilitazione, anche se alcuni...