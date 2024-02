La protesta degli agricoltori | non finisce qui

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Anche se i problemi più importanti sono rimasti tali, gli, dopo una settimana di mobilitazione con i trattori, qualcosa l’hanno ottenuta e, strano ma vero, hanno dato molto su cui riflettere all’ Italia è all’ Europa. Quella gente di campagna ha saputo dimostrare, soprattutto a Roma, come si possa ancora oggi pretendere il riconoscimento delle proprie istanze rispettando gli altri. Due millenni fa, in quella stessa città, tale indicazione era stata riassunta nel diritto romano e poi nel codice di Giustiniano come “Neminem laedere”. Detta con poche parole, il concetto suona “il mio diritto inizia dovequello altrui”. Quei produttori- non è un caso che tale definizione sia riservata principalmente a chi lavora in campagna – hanno messo in piedi unacivile senza apportare danni di ogni genere al resto della ...