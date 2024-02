La Promessa | anticipazioni dal 12 al 16 febbraio | la confessione di Maria

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nuova settimana di programmazione con la soap opera spagnola La. Ledal 12 al 16svelano chesarà alle prese con i tormenti sentimentali. La ragazza, infatti, sentirà di non essere più certa dei sentimenti che prova nei confronti di Salvador e così si confiderà con Teresa, la quale la inviterà a parlare quanto prima con il ragazzo. Nel frattempo, Manuel non vorrà parlare con Jana del loro rapporto, mentre Jimena gli dirà che è stanca di fingere.Lapuntate dal 12 al 16: Salvador litiga con Lope Catalina andrà a Lujan per incontrare un commerciante con lo scopo di vendergli i prodotti agricoli della tenuta. Nel frattempo, Salvador continuerà ad avere sbalzi d'umore e finirà per litigare con Lope. Nel ...