La principessa Kate sta meglio E cambia dimora per la convalescenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quasi un mese fa, dopo l'intervento all'addome diMiddleton, era stata fatta circolare la notizia secondo cui le condizioni di salute delladel Galles erano "serie". Secondo la Bbc, infatti, era "chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche" della futura regina fossero tali. Allo stesso tempo, però, Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di un tumore. Ora, con il ricovero ormai alle spalle, sembra chestia(lo riporta il Daily Mail) e che per laabbia scelto la residenza di campagna. Manca ancora tempo per il ritorno agli impegni ufficiali, maMiddleton è tornata a casa dal marito e dai figli e questo è già un buon segnale. ...