La Passeggiata si rinnova Via ai lavori di restyling

(Di domenica 11 febbraio 2024) È partito nei giorni scorsi il grande progetto di riqualificazione delladi Lido di Camaiore, uno dei fiori all’occhiello della frazione rivierasca. L’investimento ammonta a circa un milione e 300mila euro. Iprogettati dall’amministrazione serviranno a ’presentare’ lanella sua forma migliore in vista della prossima stagione: da qua a primavera sono partiti e partiranno importanti interventi di, che interesseranno diversi aspetti della promenade. Il progetto definito è composito e ampio, ed iniziato con il ripristino, nei giorni scorsi, di porzioni di pavimentazione ormai eccessivamente usurate e anche potenzialmente pericolose: circa 150 metri quadri di piastrelle sostituite per un investimento di oltre 100 mila euro. Si tratta di una prima opera necessaria a cui seguiranno ...

