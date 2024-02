La noia vince anche nello stile di Sanremo 2024 | in un tripudio di look tutti uguali

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilè stato l'anno del nero, all'Ariston hanno sfilato funereipraticamente. Quest'anno è mancato il brio, sono mancate le performance spettacolari e gli outfit iconici. Gli abiti di quest'anno, a parte rare eccezioni, li dimenticheremo in men che non si dica.

Angelina Mango trionfa nella finale di Sanremo 2024. Secondo Geolier, terza Annalisa. Col record di ascolti, si chiude l'era Amadeus ...Angelina Mango ha battuto Geolier in un appassionante testa a testa che ha tenuto banco per tutta la finale di Sanremo 2024 ...Angelina Mango è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo brano "La noia" si posiziona al primo posto, seguito da "I p' me, tu p' te" di Geolier e "Sinceramente" di Annalis ...