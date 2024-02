La minaccia di Trump e l' articolo 5 | gli Usa possono restare fuori dalla guerra con la Russia

(Di domenica 11 febbraio 2024) L'ex presidente ha dichiarato che non interverrebbe a difesa dei Paesi Nato che non rispettano l'obbligo del 2% del Pil per la difesa. Secondo il Trattato della Nato, gli Usa non sarebbero obbligati a scendere incon chi attacca l'Alleanza

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

Se la Corte Suprema non rigetterà tutti i ricorsi sull'ineleggibilità di Donald Trump ci saranno in America "il caos e il finimondo". E' quanto ... (247.libero)

L'attacco in un comizio a Manchester Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti di Joe Biden in un comizio a Manchester. E' “una minaccia per la ... (sbircialanotizia)

Donald Trump ha lascia to il tribunale di New York durante un'audizione nell'ambito del processo per diffamazione intentato dalla scrittrice Jean ... (quotidiano)

Trump, candidato in pectore dei Repubblicani per le presidenziali, attacco Nato e Paesi alleati con un assist a Putin ..."La Nato resta pronta a difendere tutti i suoi alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tu ...In un comizio a Conway, nella South Carolina, Donald Trump ha detto che non esiterebbe a «incoraggiare» la Russia ad attaccare i Paesi ...