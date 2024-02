La memoria degli istriani Un omaggio a Missoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Il passato si conosce attraverso la: le voci di noi esuli anagraficamente si vanno spegnendo e bisogna ricordare". Così Pier Maria Morresi, presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, ha aperto le celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo, che si sono svolte ieri mattina in Sala Montanari. "È una solennità, non è una festa. È una giornata di lutto per le vittime delle foibe, per chi è stato internato in campi di concentramento o affogato in mare". All’iniziativa, con la regia della stessa associazione e di Prefettura, Provincia, Ufficio scolastico territoriale, Università dell’Insubria e Comune di Varese, hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine eenti locali, il prefetto Salvatore Pasquariello e due parlamentari varesini, Maria Chiara Gadda e Alessandro Alfieri. Tra i ...