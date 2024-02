La mascherata di trattori e sindaci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ti conosco mascherina. Il Martedì Grasso, con San Valentino annesso, è l’ultimo momenti di festa prima di una Quaresima tra proteste e politica. Servirebbe la mano benedetta della Madonna del Conforto per risolvere i problemi deisti accampati e in generale dell’agricoltura, strozzata dalle condizioni della grande distribuzione e da costi impazziti. La difesa del made in Italy è partita anche dalla Valdichiana: il carosello dei mezzi agricoli dal casello fra le province di Arezzo e Siena ha dato il via alla marcia su Roma, con qualche concessione dal governo. Già la politica: sono tanti gli aspirantiche in queste ore tirano giù la maschera.