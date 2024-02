La mamma di Geolier | “Prima di Sanremo aveva già vinto | nella vita È il nostro orgoglio”

Mamma del piccolo Orlando da un mese e qualche giorno, Miriam Leone piena di gioia, via social ha spiegato ai suoi follower di aver ripreso a pieno la sua routine quotidiana ed i suoi ...Ne è valsa la pena alla fine. Perché tutti abbiamo partecipato all'evento televisivo degli ultimi 30 anni (29 per l'esattezza) numeri alla mano. Difficile trovare 10 cose ...I 30 cantanti in gara duetteranno con i loro ospiti sul palco: apre Sangiovanni, chiudono Renga & Nek. Lorella Cuccarini co-conduttrice ...