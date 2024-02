La malattia di Re Carlo | cosa accade tra William e Harry?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ladi reè apparsa come del tutto inaspettata per la Famiglia Reale, ma adesso tutti guardano alle prossime mosse dei suoi figli. Il principe Harry ha fatto prontamente ritorno a Londra, ma da solo. È atterrato a Heathrow dopo che gli avvisi di inondazioni e il maltempo in California hanno provocato un ritardo al suo viaggio. Il principe William, invece, è tornato a lavoro facendosi carico di molte altre responsabilità. Ma quali sono le prospettive per il rapporto tra i due fratelli? Secondo quanto riportato dai maggiori tabloid inglesi, il principe William non ha intenzione di incontrare il principe Harry. Il duca di Sussex è volato nel Regno Unito per stare al fianco del re malato, dopo la sua diagnosi di cancro. Il Principe di Galles resta concentrato sulla cura della moglie Kate Middleton, che si sta riprendendo da un intervento ...