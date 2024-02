La Lazio si rialza a Cagliari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tre punti di speranza. La reazione c'è stata, qualche miglioramento nel gioco ma ancora tanti errori tecnici: troppi. Finisce 3-1 in Sardegna, l'isola del tesoro dellache si rilancia in classifica in attesa di test più impegnativi (diciottesima gara contro ilsenza perdere, 15 vittorie e tre pari). Apre un'autorete di Deiola su tocco maldestro di Azzi, raddoppio a inizio ripresa di Immobile (gol numero 200 in serie A, tredicesimo in carriera ai sardi, tra l'altro sua prima vittima nel massimo campionato). Pochi secondi dopo la perla di Ciro da posizione defilata, solita distrazione difensiva e rete da cineteca di Gaetano, per fortuna chiude i giochi Felipe Anderson con una ripartenza perfetta. Sarri fa cinque su cinque contro Ranieri che ha poco da rimproverarsi se non la pochezza tecnica di una squadra alla quarta sconfitta ...