La frana blocca Erve In chiesa niente funzioni In municipio malumori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) La messa è finita, anzi non è nemmeno mai cominciata a. A causa dellache l’altro giorno ha travolto e interrotto la Sp 181, unico accesso al piccolo borgo di 700 anime della Valle San Martino, neppure il parroco o altri sacerdoti possono raggiungere il paese per celebrare la messa domenicale di precetto. Nessuno infatti può entrare né uscire da. "In ottemperanza all’ordinanza di chiusura della strada, stante l’impossibilità di raggiungere, le messe sono sospese. Riprenderemo le celebrazioni domani, lunedì, alle 11 se la strada sarà riaperta", comunica don Marcello Crotti, dallo scorso aprile curato di. Intanto è stata delimitata con new jersey in cemento la zona della provinciale dove venerdì sono piovuti macigni, sassi e terriccio, che hanno investito pure due ...