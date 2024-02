La documentazione degli esuli delle foibe | un tassello per la storia italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Arrivarono anche nel territorio apuano per restare italiani migliaia discampati alle. Più di 70 anni dopo, ieri mattina è stato regolarizzato il passaggio dalla Prefettura all’Archivio di Stato di Massa dellarelativa al riconoscimento dello stato di profugo di quanti arrivarono dalla Dalmazia, dal Venezia Giulia e dall’Istria. "In quei documenti troviamo i fascicoli personali di chi fu accolto nei due campi a Marina di Massa e Marina di Carrara – spiega la direttrice dell’archivio Francesca Nepori –, per il riconoscimento dello stato di profugo. Queste persone abbandonando i loro territori dovettero lasciare case e parenti, molti dei quali furono infoibati, ma soprattutto lasciarono il lavoro quindi ogni capacità di sostentamento". Secondo un censimento dell’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani ...