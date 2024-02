La dirigente dell’istituto | Sospensione decisa a larga maggioranza nel rispetto della legge

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) "L’istituto Barozzi non è una scuola autoritaria e punitiva. Non lo è mai stata, è una scuola inclusiva, sia per i giovani del corso diurno sia per gli studenti del corso serale". Dopo lunghi giorni di silenzio ieri, per la prima volta Lorella Marchesini,scolastica Ites Barozzi ha deciso di spiegare pubblicamente le motivazioni che hanno portato al provvedimento didi 12 giorni adottato nei confronti di Damiano Cassanelli. Parliamo dello studente 18enne, ormai noto in tutta Italia che attraverso il proprio legale ha deciso di ricorrere al Tar contro il provvedimento ‘estremo’ deciso dal consiglio di Istituto: unalegata a dichiarazioni rese dal giovane nel corsomanifestazione di novembre e ritenute diffamatorie nei confrontiscuola. Diffamatorie in ...