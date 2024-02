La crociata del ristoratore | denuncio chi fa recensioni false

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ormai è una battaglia quotidiana. Anzi, potremmo definirla unacombattuta a nome di un’intera categoria. Simone Angeli, riminese, titolare con il fratello di due ristoranti,‘Chi burdlaz’ e ‘Il pesce innamorato’, ha deciso di non subire più in silenzio le angherie dei leoni da tastiera. Da qualche tempo risponde colpo su colpo, avviando azioni legali contro gli autori die diffamatorie. Nel mirino, ovviamente, non ci sono i giudizi motivati e pacati ma i commenti intrisi di fiele e risentimento, che possono mettere seriamente in crisi gli incassi di un locale, indirizzando altrove la clientela. "Ormai è diventato un gioco al massacro nel quale tutto sembra essere concesso - dice Angeli - ma ci dimentichiamo che dietro ogni attività ci sono famiglie di lavoratori che fanno mille sacrifici per arrivare alla ...