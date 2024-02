La Cisl ha cambiato casa | Ora spazi più funzionali

(Di domenica 11 febbraio 2024) Trasferita da via Europa a via Cadorna 2, è stata inaugurata ieri mattina la nuova sede die Fnpdedicata ad Armando Cagno, storico segretario delladi Abbiategrasso. All’inaugurazione dei nuovierano presenti Roberto Albetti, vice sindaco di Abbiategrasso, Gabriella Tonello, segretario generale FnpMilano Metropoli, Carlo Gerla, segretario generale UstMilano Metropoli, Osvaldo Domaneschi, segretario generale FnpLombardia e Emilio Didonè, segretario generale Fnpnazionale. I locali di via Cadorna, come detto, sostituiscono gli uffici Fnp in galleria Europa al 33 e qui avranno ora sede la rappresentanza locale della Federazione dei pensionati e servizi, così come il Caf e il Patronato, oltre alle ...

