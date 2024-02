La burocrazia miope | 9 000 euro per riparare la Punto che ne vale 500

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) La Spezia, 11 febbraio 2024 – Una storia di ordinaria e italica. Si possono spendere 9milaperun’auto che nea malapena 500? La risposta sarebbe "no" per qualsiasi buon padre di famiglia, ma sembra non sia così per l’amministrazione giudiziaria. Che avrebbe disposto la riparazione della vettura, invece di provvedere alla rottamazione e alla sostituzione. Protagonista è l’auto in dotazione al tribunale della Spezia, l’unica, unache ha oltre quindici anni e numerosi acciacchi. Una vettura di servizio che viene utilizzata dal presidente del tribunale nei suoi spostamenti o dai giudici quando devono recarsi in carcere per gli interrogatori. Già in passato aveva avuto qualche problema, ma nulla in confronto a quanto accaduto venerdì mattina. L’autista del tribunale ...