La 25esima giornata Per la Torres è sempre più notte fonda

(Di domenica 11 febbraio 2024) I novanta minuti di oggi, subito dopo pranzo, tra Ancona e Olbia nelle Marche chiudono il programma dellaricca di colpi di scena con le pesanti sconfitte di Pescara e Perugia, ma anche dellaper la quale sembra esserepiù, battuta anche dalla Juve. Serie C. Girone B (25ª). Oggi: Ancona-Olbia (ore 14). Già disputate: Gubbio-Pescara 4-0, Pontedera-Arezzo 1-1, Rimini-Cesena 0-2, Sestri Levante-Perugia 1-0, Spal-Recanatese 1-0, Pineto-Lucchese 1-1,-Juventus Next Gen 1-3, Entella-Carrarese, Fermana-Vis Pesaro. Classifica: Cesena 62;50; Perugia, Gubbio 43; Carrarese 42; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 33; Entella, Lucchese 31, Arezzo ...

Il video con gli highlights di Entella-Carrarese 1-3, gara valida per la 25esima giornata del Girone B di Serie C. Passa subito in vantaggio la formazione di casa al 6' con Lipani, ma gli ospiti pareg ...Il Galatasaray ha battuto 2-0 il Basaksehir, nel match valido per la 25esima giornata di Super Lig. A decidere la sfida, i gol di Baris Alper Yilmaz e dell'ex attaccante del Napoli Dries Mertens. Il G ...Si conclude con il risultato di 1 a 1 il match della 25esima giornata del Girone C di Serie C tra Monterosi e Potenza. I padroni di casa sbloccano la gara al 40' grazie al gol di Vano, ma subiscono la ...