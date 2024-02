La 1ª giornata della fase a orologio | oggi in campo Fortitudo e Udine | domani Verona Che sorprese | ko Trapani e Trieste

(Di domenica 11 febbraio 2024) Sono già tre le gare giocate in questa primaaddel campionato di A2. E due i risultati assolutamente sorprendenti: venerdì sera, Cividale ha avuto la meglio per 73-68 suiSharks, interrompendo la striscia positiva dei siciliani, lunga ben 17 partite, che durava da ottobre. La capolista del girone Verde ha ritrovato l’ex forlivese Jeff Rodriguez ma contestualmente ha perso per infortunio Matteo Imbrò. È caduta ieri sera, poi, un’altra grande: persembra davvero una crisi senza fine. Dopo il -28 al Palafiera, è arrivata la quinta sconfitta delle ultime sei (contro Chiusi l’unica vittoria): il colpo stavolta èLuiss Roma, futura avversaria anche dei biancorossi. Ai giuliani non è bastato il +17 all’intervallo (+20 al ...

L’iniziativa in città: le testimonianze degli operatori e dei volontari in prima linea "Ci sono persone che rinunciano a curarsi per dedicare le poche risorse ai loro figli".La Fiorini Pesaro Rugby affronta la capolista Verona nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. Nonostante le difficoltà, i giallorossi sono determinati a giocare al meglio e a non c ...ASCOLI - Il Carnevale di Ascoli 2024 entra in gara. Dopo l’uscita di ieri pomeriggio degli iscritti alla categoria “Omnia Bona”, con la giornata odierna il concorso ...