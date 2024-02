Kolasinac | muro invalicabile e leader Carnesecchi e De Ketelaere sono decisivi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Genova. La prova supeba di, lo show di Desulla sinistra, le parate di. Le pagelle di Genoa-Atalanta 1-4, con tutti i voti ai nerazzurri. Genoa-Atalanta 1-4, le pagelle7.5 – Cala il paratone finale su Gudmundsson: le sue maniun marchio di fabbrica su ogni successo nerazzurro. Questa volta pesa doppio. Scalvini 7 – Altra serata sontuosa. Apre e chiude l’azione del potenziale 1-3 annullato dal Var dopo sei minuti. Emblema di una partita totale. Djimsiti 6.5 – Prende in consegna Retegui e la sua foga agonistica, che lo impegnano più di altre sere: non è una partita facilissima, la sporca anche con qualche errorino, ma la porta a casa.8 – Bodyguard. Dei compagni nei momenti più tesi, dell’area su ogni palla tagliata, della ...

