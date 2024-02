Katz | direttore Unrwa si dimetta subito

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 0.41 Il ministro degli Esteri israeliano, Israel, torna a chiedere le dimissioni del capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (), in seguito alla scoperta da parte di Israele di un tunnel di Hamas e di un data center top secret proprio sotto il quartier generale evacuato della città di Gaza dell'agenzia.respinge la tesi di Philippe Lazzarini, di non essere a conoscenza del tunnel, definendola "non solo asssurda ma anche un affronto al buon senso". "Le sue dimissioni sono imperative".