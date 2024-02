Kargbo e De Rose ancora in forse In vista un altro turno di riposo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nemmeno il tempo di gioire per la bella vittoria nel derby e subito testa all’impegno di martedì sera all’Orogel Stadium Manuzzi, riaperto finalmente in tutti i settori, contro l’Arezzo. La squadra si è trovata ieri mattina: lavoro di scarico per chi è sceso in campo venerdì, lavoro più robusto per chi non ha giocato. Il programma pgue con le sedute di oggi e domani sempre in mattinata. Contro gli amaranto torna in panchina mister Domenico Toscano, che proprio a Rimini ha scontato ildi squalifica, insieme a lui rientrano nei ranghi Luigi Silvestri e Ivan Varone assenti al Romeo Neri per lo stesso motivo. A Rimini non ci sono stati ammoniti nella fila del Cavalluccio, trattandosi di un derby molto sentito è un dato che fa effetto, ma d’altra parte i bianconeri non hanno avuto bisogno di ricorrere all’agonismo eccessivo per domare la squadra ...