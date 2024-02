Karate Quattro ori per Ravenna

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una manciata di atletiti, domenica scorsa, ha partecipato al torneo Fight&Fun di Torino, arrivato alla sua seconda edizione. Si trattava di una manifestazione dishotokan tradizionale targato Fikta, come al solito di ottimo livello ed organizzazione. I 7 migliori samurai dello Shinkanhanno dato battaglia conquistando ben 12 podi, con 4 medaglie d’oro. Linda, Samuele, Sara, Giorgio e il piccolo Mattia (8 anni) hanno disputato un ottima gara arrivando a premio sia in kata (forma) che kumite (combattimento). La gara è terminata con la performance del capitano dello Shinkan, il giovane Andrea Monferini, che ha conquistato l’oro in entrambe le specialità continuando una serie positiva di risultati dai Trofei regionali ai Campionati italiani. Altra soddisfazione per lo Shinkan è arrivata ...

