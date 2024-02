Juventus | Vlahovic out con l'Udinese | tocca a Milik E Allegri rilancia Chiesa

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non c'è Dusan, ma il suo infortunio non preoccupa: un sovraccarico muscolare che necessita solo di qualche giorno in più...

L'ipotesi di addio alla Juventus non è più così lontana. Vlahovic è stato una delusione: perse tutte le aspettative su di lui ...Ultime Juve – Con Dusan Vlahovic assente, Massimiliano Allegri si affida ad Arkadiusz Milik per la gara contro l’Udinese. Domani 12 febbraio alle ore 20:45 la Juventus affronterà nella propria dimora, ...Vincere a ogni costo. Per dimenticare in fretta il Ko con l'Inter di San Siro. E per non perdere la scia dei nerazzurri in classifica. Lunedì sera nel posticipo la Juventus sfida l'Udinese. Non ci ...