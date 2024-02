Juventus-Udinese lunedì 12 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

“Il gruppo ha lavorato bene come sempre, non mi posso assolutamente lamentare. Domani bisogna cercare di tornare alla vittoria, veniamo da un ... (sportface)

La Juventus continua a tenere viva la linea che unisce la prima squadra e la formazione Next Gen. Per la sfida contro l'Udinese, in campo... (calciomercato)

Non c'è Dusan Vlahovic , ma il suo infortunio non preoccupa: un sovraccarico muscolare che necessita solo di qualche giorno in più... (calciomercato)

Dopo la vittoria del Milan sul Napoli, la Juventus accoglie l'Udinese all'Allianz Stadium nel match in programma alle 20:45. "Futuro Vediamo". L'edizione di oggi di Tuttosport si apre con le parole di Massimiliano Allegri sul futuro con la Juventus. I bianconeri scenderanno in campo alle 20:45 contro l'Udinese. In basso si ...Che peccato Salernitana! In attesa del match in programma lunedì sera tra la Juventus e l'Udinese, la giornata appena trascorsa ha visto gli stop di Frosinone e Cagliari, e i pareggi ...