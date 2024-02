Juventus-Udinese | Allegri | “Sconfitta con Inter non fa buttar via il lavoro di questi mesi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Il gruppo ha lavorato bene come sempre, non mi posso assolutamente lamentare. Domani bisogna cercare di tornare alla vittoria, veniamo da un punto, contro una squadra che per valore e partite giocate non merita assolutamente la classifica che ha. Dobbiamo avere grande rispetto, è una squadra fisica con buoni giocatori. Non è assolutamente facile”. Lo ha detto Massimilianoalla vigilia della prossima sfida della sua, quella contro l’. Il tecnico livornese festeggia 405 panchine bianconere come Lippi: “Cerchiamo di finire bene la stagione. Ho ancora un anno di contratto, sono i risultati comunque a deciderla per gli allenatori. Sono soddisfatto di questo traguardo, domani raggiungo Lippi che ha fatto la storia dellae del calcio italiano. E’ una persona straordinaria. Però dobbiamo ...