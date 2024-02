Juve | Allegri | Vlahovic torna contro il Verona Futuro? Dipendiamo dai risultati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Torino, 11 febbraio 2024 – Obiettivo ripartenza per lantus. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime due giornate, i piemontesi sono chiamati a ritrovare il successol'Udinese, in occasione del Monday Night della 24esima giornata di Serie A. "I ragazzi stanno bene e avranno senz’altro le giuste motivazioni: perdere lo sdiretto ci sta, ho rivisto la partita e abbiamo fatto cose buone. Detto questo, che l’Inter è la favorita nella corsa allo Scudetto non lo scopriamo da adesso, la loro stagione è straordinaria. Noi continuiamo il nostro cammino, e domani ripartiamo. In ottica Champions, se non decisiva, è una sfida fondamentale: è necessariore alla vittoria per muovere la classifica, restare a -4 dall’Inter e rimettere punti fra noi e la quinta", il messaggio lanciato da Massimiliano ...