Joe Biden | l' 86 | il sondaggio è una sentenza | gli americani lo cacciano dalla Casa Bianca

(Di domenica 11 febbraio 2024)choc per Joe. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l'86% degli interpellati ritiene che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sia troppo vecchio per un secondo mandato. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump sia troppo vecchio con i suoi 77 anni per tornare alla. Ilè stato condotto dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Hur sui vuoti di memoria del presidente, e suggerisce che l'età continuerà a essere un fattore chiave nelle elezioni del 2024. Un quarto degli(27%) afferma che soloè troppo vecchio per ricoprire un altro mandato (ma non Trump), mentre solo un americano su dieci (11%) afferma che nessuno ...

Con le Primarie ancora in corso, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , si trova ora in una posizione scomoda a seguito di una serie di gaffe ... (ildifforme)

Biden e Trump sono troppo vecchi per correre per la Casa Bianca Il 59% degli statunitensi ritiene che sia Joe Biden che Donald Trump siano troppo vecchi per un altro mandato presidenziale. A ...Cresce negli usa l'attesa per il Super Bowl, la partita dell'anno che vede scontrarsi i San Francisco 49ers e i Chiefs di Kansas City. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pubblica una foto del 1 ...Roma, 11 feb. (askanews) – Nonostante mesi di forte crescita economica, gli americani hanno molta più fiducia in Donald Trump per gestire l’economia americana rispetto a Joe Biden, secondo quanto emer ...