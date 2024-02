Italiano | Finalmente i tre punti | adesso continuità Complimenti a Belotti | bene Ikoné

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 febbraio 2024 - Soddisfatto,felice. Vincenzosi gode la cinquina al Frosinone. Giusto qualche ora, da domani ci sarà da pensare al Frosinone. "Siamo davvero contenti, siamo riusciti a vincere la prima gara nel nuovo anno. In precedenza abbiamo messo troppo del nostro per perdere, oggi non potevamo commettere certi errori. Nei primi tempi non riuscivamo a essere concreti. Questa è la Fiorentina che vogliamo vedere tutti, con lo spirito battagliero che si era visto in precedenza. Giocando così si sbaglia meno e si aggiungonoalla nostra classifica. Ora ci serve, solo così si ottengono grandi risultati".Come è arrivato? "Ha fatto un gol da grande attaccante. Ci permette di aprire le maglie dell'avversario e se andiamo in ...