Israele pronto a invadere Rafah | “Non entrare significa perdere la guerra” Nuovo raid nella notte | decine di morti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 febbraio 2024 – L’esercito disi prepara ad, dove Tel Aviv ritiene si siano asserragliati i restanti battaglioni (e vertici) di Hamas. “Coloro che dicono che in nessun caso dovremmoci stanno sostanzialmente dicendo dila. Tenete Hamas lì”, ha dichiarato oggi il premier Benjamin Netanyahu, assicurando “passaggi sicuri per la popolazione civile”., al confine con l’Egitto, viene ritenuto “l’ultimo bastione” dei miliziani, ma è anche rifugio per quasi un milione di sfollati palestinesi, spinti a sud dallaha compiuto unsulla città. Al Jazeera ...

Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 11 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Nella città al confine con l'Egitto vivono almeno 1,2 milioni di persone, in gran parte profughi in fuga dal Nord della Striscia. Il premier israeliano: "Hamas non può rimanere lì, ai civili garantire ...Attacco a Rafah, Netanyahu accelera. Israele: centro Hamas sotto sede Onu (Adnkronos) - Israele si prepara ad un nuovo attacco nella Striscia di Gaza. L'obiettivo delle Forze di difesa (Idf) è la citt ...