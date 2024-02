Iscrizioni scuola | a Milano è allarme per i licei classici Difficoltà nella creazione delle prime classi Un preside | “Bollato come elitario | modificare il curriculum”

Esordio positivo per la nuova piattaforma Unica. Tra le scelte ci sono anche la nuova filiera tecnica 4+2 e il liceo del made in Italy. (ilsole24ore)

Prevista la procedura online per quasi tutte le tipologie d’istituto. Termine ultimo il 10 febbraio, ma è bene non decidere all’ultimo momento (ilgiornale)

Firenze, 7 febbraio 2024 – Aperte da oggi le iscrizioni per i servizi educativi 0-3 e per ottenere i buoni servizi o per i nidi privati accreditati ... (lanazione)

Frena (ancora) il classi co , che non decolla all’Omero e rinasce al Virgilio. L’artistico - dopo avere fatto i conti con un numero incredibile di ... (ilgiorno)

Una classe in meno al Parini (formerà 8 prime invece delle 9 di quest’anno), tre al Berchet (quest’anno erano 6), una al Tito Livio e l’unica dell’Omero ...Per i numerosi studenti e le loro famiglie, il Liceo rappresenta la scuola ideale per continuare gli studi, consolidare le conoscenze ed acquisire le competenze indispensabili per il futuro ...Calo demografico combattuto a suon di corsi e politiche di “marketing”. Crolla invece il Riccati, che perde 50 studenti ...