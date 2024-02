Irlanda Italia Sei Nazioni | Capuozzo fa il possibile | Lamaro inefficace e Varney troppo lento

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dublino, 11 febbraio 2024 –360. E, per di più, peggio il gioco del risultato. L’rimaneggiata all’ultima ora causa infortuni, è stata letteralmente strapazzata dagli uomini di Andy Farrell, allenatore simbolo di questasuper favorita del 6. Abbiamo subito 6 mete e meno male che al piede Jack Crowley l’erede di Jonathan Sexton (apertura idolo dell’ isola di Smeraldo appena ritiratosi dall’attività internazionale) è risultato poco preciso con solo due conversioni al suo attivo. In nessuna situazione di gioco siamo risultati in grado di contrastare i nostri avversari che ci hanno surclassato sotto il profilo del possesso +83% e del territorio occupato 61% guadagnando ben 607 metri contro i nostri soli 244. Senza dare l’impressione di doversi impegnare più di tanto, ...

