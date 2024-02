‘Io sono STEM … ’ | il MUR e le giovani ricercatrici in campo per la ‘Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 febbraio 2024) “perché la scienza è il futuro e io ne faccio parte”. “Ho scelto di essere ricercatrice per la libertà di pensiero”. “Ioper dare valore alla ricerca”. “La ricerca mi permette di essere libera e creativa”. “Ioper progettare il futuro”. “Prendetevi quel posto in prima fila nel futuro della scienza!”.i messaggi di alcuneper la Giornatascienza. Le loro testimonianzestate raccolte in un video realizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con la collaborazione degli ...