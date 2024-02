Inzaghi potrebbe ricevere una nuova squalifica per la telefonata allo spogliatoio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Inter-Roma è finita 4-2 per la capolista dopo un primo tempo che aveva visto la formazione disoffrire contro i ragazzi di De Rossi. Nell’intervc’è stata una, evidentemente, provvidenzialealla squadra diche è riuscito a cambiare le sorti dell’incontro. Ora resta da capire se il tecnico dell’Inter,to, poteva parlare con la squadra nello, anche solo per telefono. LadiA parlare dellaè stato il difensore nerazzurro: «Ci siam guardati, ci siamo parlati. Ci ha chiamato il mister nelloin vivavoce. Ha detto che dovevamo essere noi, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo e nel secondo tempo l’abbiamo ...

