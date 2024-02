Inviterei Putin ad attaccarli Trump contro Nato | tensione senza precedenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Altatra Donalde la. In un comizio a Conway, nella South Carolina, l'ex presidente repubblicano, che quasi sicuramente sarà lo sfidante di Joe Biden alle presidenziali Usa del prossimo novembre, ha detto che non esiterebbe a "incoraggiare" la Russia ad attaccare i Paesi dellache non rispettano i loro impegni finanziari, rispolverando il suo cavallo di battaglia di quando era presidentei Paesi riluttanti ad aumentare il loro contributo alla difesa al due per cento del loro Pil. Una "provocazione" che la Casa Bianca descrive come "spaventosa e folle". Il 24 di questo mese si terranno nella South Carolina le primarie dei Repubblicani.ha raccontato che, in una riunione della, aveva confidato a un altro capo di Stato che gli ...