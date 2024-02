Intervista esclusiva a Javier Milei

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Quarta Repubblica” ha un regalo per voi. Viene dal continente americano, era solito farsi vedere in giro con una motosega, ha un sacco di cani, il vizio di definirsi anarco-liberista e di odiare lo statalismo così come ogni forma di socialismo. Parliamo di, il neo presidente argentino salito al potere a forza di “Afuera”, che domani sera dalle 21:30 sarà ospite negli studi Mediaset per un’con Nicola Porro. Il viaggio diDopo la tappa in Israele,è sbarcato a Roma per partecipare alla canonizzazione della beata Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa (1730-1799), fondatrice della casa di esercizi spirituali a Buenos Aires, conosciuta come Mama Antula.ha avuto un incontro molto significativo con Papa Francesco, pontefice argentino, con ...