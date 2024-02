Intermania | senza Acerbi c'è de Vrij | caccia al centrale del futuro

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo con la sua canzone intitolata `La noia`. Un termine sconosciuto all`Inter, dove non si può mai dare niente per certo..La grande vittoria di Simone Inzaghi su Massimiliano Allegri. L'Inter si aggiudica lo scontro diretto per lo scudetto con la Juventus e consolida il primo posto.MLANO. Importante sì, decisiva no. Simone Inzaghi presenta così il derby d'Italia d'alta quota che andrà in scena stasera (ore 20,45), in un San Siro tutto esaurito (otlre 75mila spettatori) che sfior ...