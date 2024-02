Inter | senti Amadeus | «Futuro? Il desiderio è la seconda stella»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di, presentatore del Festival di Sanremo e tifoso dell’, sul sogno Scudetto dei nerazzurripotrebbe essere arrivato alla sua ultima conduzione del Festival di Sanremo e nel prossimoil pensiero è solo per la sua. Il celebre presentatore di fede nerazzurra ha risposto così in conferenza stampa a chi gli chiedeva del suo. Le dichiarazioni: «Qualcuno ricorderà che dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo Festival, ma nessuno ci ha creduto. Sento realmente che mi devo fermare. Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, provare altre sfide, cercare altre scommesse. In questo momento l’unico mio grandeè mettere la...