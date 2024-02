Inter | da valutare le condizioni di Acerbi | ce la farà con la Salernitana?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) La vittoria in rimonta mancava ancora alla lista del campionato dell'. Le uniche due volte in cui i nerazzurri erano andati in svantaggio, infatti, avevano perso in casa col Sassuolo (unica sconfitta finora in A) e poi pareggiato a Torino con la Juventus. Con la Roma, la squadra di Simone Inzaghi ha trovato le forze per ribaltare il punteggio dal 2-1 al 2-4, contro un avversario che veniva da tre vittorie consecutive e su un campo che finora aveva violato soltanto il Milan ad inizio settembre. Una dimostrazione ulteriore della forza della capolista che ora attende la risposta della Juventus, domani sera allo Stadium contro l'Udinese, per capire quale sarà il vantaggio in graduatoria al termine di questa giornata. I nerazzurri hanno sette punti in più, ma hanno già giocato coi giallorossi. In compenso devono recuperare il 28 febbraio il turno di campionato non ...