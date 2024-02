Intelligenza artificiale | ristoranti pronti al cambiamento | che svolta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 febbraio 2024)al grande: tutto quello che serve sapere e le novità Non ci sono più dubbi, oramai anche isi sono “adeguati” alla tecnologia. Lo si capisce soprattutto dai menù. Quelli cartacei, oramai, sono sempre in minoranza rispetto a quello digitale. Per non parlare di una prenotazione: vecchi tempi quelle delle chiamate, ora con qualche “click” è tutto fatto. Per molti si tratta di un passaggio positivo, altri negativo. Fatto sta, però, che ilsi sta verificando anche in questo settore.(Pixabay Foto) Cityrumors,itAltro che una moda (come ipotizzava qualcuno all’inizio). L’, oramai, ...