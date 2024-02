Innovazione | la mobilità del futuro? Sicura e sostenibile con i Big Data

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nasce a Firenze, nei locali della stazione di Santa Maria Novella, More, nuovo laboratorio per analizzare lain chiavee definire modelli predittivi attraverso i Bige l’intelligenza artificiale. Il progetto, denominato ‘Mobility holistic research’ e della durata di tre anni, vede insieme Università di Firenze, Ferrovie dello Stato Italiane e Istituto universitario europeo: coinvolti circa ottanta ricercatori di dieci dipartimenti dell’Ateneo fiorentino, esperti di, trasporti e tecnologie innovative del Fs research centre, centro per lo sviluppo di studi e ricerche sullae sulle tematiche connesse. A coordinare la struttura Adriano Alessandrini, docente di Unifi, che compone il comitato guida del laboratorio insieme a Juan Montero, ...