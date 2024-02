Infortunio Calafiori | le condizioni del difensore del Bologna

(Di domenica 11 febbraio 2024), ilè uscito dopo un duro colpo durante la partita tra ile il Lecce Tegola per la formazione di Thiago Motta, con ilche ha abbandonato il campo dopo un duro contrasto. Seguiranno esami più approfonditi nei prossimi giorni. Si tratta di un brutto stop viste le ultime prestazioni che avevano lanciato ilal centro del mercato, attirando l’attenzione di vari club italiani, come Napoli, Milan e Juventus, e stranieri come il Tottenham.

